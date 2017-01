Katja Herbers heeft weer een rol te pakken in een Amerikaanse serie. De Nederlandse actrice is toegevoegd aan de cast van Manifesto. Dat meldt Deadline.

Manifesto, een serie van Discovery Channel, gaat over de jacht die de FBI maakte op 'unabomber' Ted Kaczynski. Hij pleegde jarenlang bomaanslagen in verschillende Amerikaanse steden. Na een lange opsporingsprocedure werd Kaczynski in 1996 gearresteerd.

In de serie worden de hoofdrollen vertolkt door Sam Worthington, bekend van onder meer Avatar en Clash Of The Titans, en Paul Bettany, die eerder in onder meer A Beautiful Mind en The Da Vinci Code speelde. Katja speelt Linda, de vrouw van Kaczynski's broer.

De opnamen voor Manifesto gaan volgende week van start in Atlanta. De serie wordt later dit jaar uitgezonden in de Verenigde Staten.



Katja Herbers weer in Amerikaanse serie (Foto: BuzzE)