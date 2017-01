FOK! Wat een weer: volop zon

Is het op St. Paulus schoon en klaar,

dan brengt het een gezegend korenjaar...

Goedemorgen!

De afgelopen nacht is alle bewolking verdwenen, alhoewel er lokaal nog wel nevel voor kan komen. In het hele land heeft het gevroren, van -2 graden in het westen tot -6 graden in het zuiden.

Vandaag schijnt de zon volop en blijft het ook nog eens droog. De wind stelt weinig voor en de thermometer loopt op tot 2 graden boven nul.

Morgen wordt het ook nog een mooie dag maar vanaf het weekend komt er meer bewolking. Zondag af en toe regen. De eerste dagen nog nachtvorst, maar vanaf het weekend wordt de kans op vorst klein en loopt de middagtemperatuur op tot 8 graden.

Fijne donderdag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:27 Zon onder: 17:17 Zonkracht: 1 / 1





Wikiweetjes van vandaag 1682 Het deltagebied van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen wordt getroffen door de stormvloed van 1682. 1905 Een werknemer van de Premiermijn in Zuid-Afrika vindt de Cullinan, de grootste diamant uit de geschiedenis. 1931 In Groningen botst een passagierstrein uit Nieuweschans ter hoogte van de Lodewijkstraat op een rangerende goederentrein. Er vallen drie doden en vijf gewonden. 1950 Landverrader Anton van der Waals wordt terechtgesteld. 1983 De Nederlandse kunstmaan IRAS (infrarood Astronomische Satelliet) wordt in Californië gelanceerd. 1998 De Amerikaanse president Bill Clinton ontkent een seksuele relatie te hebben gehad met Monica Lewinsky. 2010 Het Nederlandse bedrijf Spyker neemt de failliete Zweedse autofabriek Saab over van het noodlijdende Amerikaanse concern General Motors.



Fraaie foto van Luuntje (Foto: Luuntje)

Jouw foto bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!