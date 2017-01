McLaren komt als vierde team door crashtests

Het Formule 1-team van McLaren heeft zich met de nieuwe auto als vierde team door de verplichte crashtests geslagen. Wereldautosportbond FIA stelt de tests verplicht, logischerwijze vanuit veiligheidsoogpunt.

Eerder waren Force India, Toro Rosso en Haas ook al geslaagd voor de tests. De MP4-32, de nieuwe auto van McLaren, zal op 24 februari onthuld worden en tot die tijd wordt het dus vooral speculeren over de kleur van de auto. "We hebben hard gewerkt om de crashtests te doorstaan en nu is het tijd om de auto kleur te gaan geven", sprak racedirecteur Eric Bouillier.

In een tweet waarin de datum van de presentatie bekend werd gemaakt werd oranje gebruikt en sindsdien gaan de geruchten rond dat de auto komend seizoen een oranje tint zal hebben. Daarmee zou het team terug gaan naar de roots. Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne zullen in de nieuwe McLaren om de punten gaan strijden.

The clock is ticking… and the countdown to our 2017 car launch on Friday February 24th begins. pic.twitter.com/5qNSqfVLtw