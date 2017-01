Dimitrov laat Goffin kansloos in kwartfinales Australian Open heywoodu 25-01-2017 09:33 print

Tennisser Grigor Dimitrov staat in de halve finales van de Australian Open. In Melbourne was de Bulgaar woensdag te sterk voor de Belg David Goffin.

Dimitrov nam al snel de service van Goffin over, die dat niet veel later weer terug wist te pakken. Met pijn en moeite brak de Bulgaar hem echter nog een keer, waarna hij de set uitserveerde. In set twee gingen de eerste drie games tegen de opslag in, maar Dimitrov was de eerste die zijn service weer behield en dus kon hij het na een ellenlange game op 5-2 afmaken.

In de derde set ging het wederom redelijk gelijk op, maar een break op 3-3 bracht de Bulgaar wederom het voordeel. Dit keer kon Goffin geen vuist meer maken en Dimitrov serveerde zichzelf met een lovegame naar de halve finales. Het is voor Dimitrov de tweede keer ooit dat hij zich op een Grand Slam bij de laatste vier schaart, na Wimbledon 2014.