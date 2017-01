Tennisster Lucic-Baroni (34) na 18 jaar weer in halve finales Grand Slam heywoodu 25-01-2017 09:26 print

Tennisster Mirjana Lucic-Baroni heeft zich na maar liefst achttien jaar weer eens geplaatst voor de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Op de Australian Open schaarde de 34-jarige Kroatische zich bij de laatste vier, net zoals ze in 1999 op Wimbledon voor de eerste en tot nu laatste keer deed.

Lucic-Baroni, 79e op de wereldranglijst, stond in Melbourne in de kwartfinale tegenover de Tsjechische Karolina Pliskova, de mondiale nummer vijf. Lucic-Baroni leverde haar service snel in, maar pakte die in de eerste set twee keer terug en won zo de set. Het tweede bedrijf werd een waar breakfestijn: Pliskova verloor haar service twee keer, maar de Kroatische deed dat zelfs vier keer en dus won Pliskova de set. In set drie kwam Lucic-Baroni op een 3-1 voorsprong, waarna ze weer gebroken werd. Op 4-4 plaatste ze echter de beslissende break, waarna een bal in het net door Pliskova de wedstrijd besliste: 6-4, 3-6, 6-4.

De laatste keer dat Lucic-Baroni in de halve finales van een Grand Slam stond, Wimbledon 1999, was overigens ook het laatste toernooi vóór haar toekomstig opponente in Melbourne haar eerste Grand Slam won. Serena Williams won in 1999 de US Open en pakte inmiddels al 22 Grand Slam-titels, waaronder zes in Melbourne. De nummer negen van de wereld, Johanna Konta, deed in de kwartfinales wat ze kon, maar maakte eigenlijk geen schijn van kans tegen Williams. Na vijf kwartier was het gedaan: 6-2, 6-3 voor Williams.