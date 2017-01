Jon Voight: Sterren promoten landverraad

Acteur en vader van Angelina Jolie, Jon Voight, vindt dat sterren zoals Miley Cyrus en Shia Lebeouf die protesteren tegen Trump een slecht voorbeeld voor jongeren en dat ze landverraad promoten.

Op een video vertelt de 78-jarige acteur tegen TMZ dat Cyrus en LeBeouf een voorbeeldfunctie hebben en het presidentschap van Donald Trump ondermijnen door tegen hem te protesteren. "Dit is heel serieus en schadelijk, dit geprotesteer tegen de regering en de president", vertelt Voight. Al erkent hij wel dat mensen de vrijheid hebben te demonstreren.

De vader van Angelina Jolie had geen goed woord over voor sterren die zich expliciet verzetten tegen de nieuwe regering onder leiding van Donald Trump. "Als je kijkt naar mensen zoals Shia LeBeouf en Miley Cyrus die heel veel jongeren als volgers hebben, wat leren ze die dan? Die leren ze verraad, het zich verzetten tegen de regering en het niet accepteren van de verkiezingsuitslag", zegt Voight. "Het is een aanslag op het democratisch proces."

Jon Voight: Cyrus en LaBeouf promoten verraad (Foto: BuzzE)