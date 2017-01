Sparta krijgt Volendam na strafschoppen op knieën

Sparta krijgt Volendam na strafschoppen op knieŽn Peterselieman 25-01-2017 00:42 print

Sparta Rotterdam heeft zich als eerste ploeg weten te plaatsen voor de halve finales van de KNVB beker. Makkelijk had de eredivisieploeg het uit tegen FC Volendam niet, want pas na strafschoppen kon er gejuicht worden.

Oud-international Michael Reiziger verving bij Sparta de geschorste trainer Alex Pastoor op de bank en onder zijn leiding kwamen de bezoekers sterk uit de startblokken. Volendam kroop naar mate de eerste helft vorderde meer en meer uit de schulp en was in eigen huis zelfs dichtbij een treffer. Na een mislukte vrije trap raakte Joey Veerman de paal. Aan de andere zijde kregen Paco van Moorsel en Stijn Spierings mogelijkheden.

In de tweede helft was het wederom Volendam dat de beste mogelijkheden kreeg, want Kees Kwakman raakte de lat en Spartadoelman Roy Kortsmit voorkwam in de slotfase nog een goal. De bezoekers kregen via Van Moorsel nog een grote kans, maar omdat hij miste werd het een verlenging.

Daarin gebeurde aanvankelijk weinig, maar nadat beide ploegen van helft waren geruild brak Thomas Verhaar na 108 minuten de ban voor Sparta. Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, want Bert Steltenpool wist van dichtbij Volendam weer op gelijke hoogte te brengen. Hierdoor werden strafschoppen noodzakelijk en deze bleken uit te draaien op een zenuwslopende strijd. Kortsmit stopte de achtste strafschop van Volendam, waarna Sherel Floranus Sparta naar de halve eindstrijd schoot.