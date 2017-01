Zorgverzekeraars mogen ook in de toekomst de winst die ze maken niet uitkeren aan hun aandeelhouders of leden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer lijkt de initiatiefwet van PvdA, SP en CDA die dat regelt te steunen, bleek dinsdag tijdens het debat over het voorstel. De drie partijen willen waarborgen dat de winst ten goede komt aan de zorg.

Zorgverzekeraars mochten hun winsten de afgelopen jaren ook niet uitkeren, maar dat moratorium loopt volgend jaar af. Het definitieve verbod dat PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester, CDA'er Hanke Bruins Slot en hun SP-collega Renske Leijten willen, krijgt de zegen van onder meer PVV, GroenLinks en ChristenUnie.

Van de grote partijen is alleen de VVD fel tegen. De partij stelt onder andere dat verzekeraars door het verbod ook hun winst niet mogen gebruiken om de premie te verlagen, zoals ze de afgelopen jaren steevast deden. Verzekerden zouden daardoor moeten vrezen voor een hoge premie.



Verbod winstuitkering verzekeraars in zicht (Foto: ANP)