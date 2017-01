V Williams na 14 jaar terug in halve finales Australian Open heywoodu 24-01-2017 22:36 print

De Australian Open kent in het damesenkelspel een volledig Amerikaanse halve finale. Venus Williams zal het op gaan nemen tegen haar verrassende landgenote Coco Vandeweghe.

Williams, de mondiale nummer zeventien, rekende in de kwartfinales af met de tien plekken lager genoteerde Russische Anastasia Pavlyuchenkova. Voor zevenvoudig Grand Slam-winnares Williams is het pas de eerste keer sinds 2003 dat ze in Melbourne weer bij de laatste vier staat. Tegen Pavlyuchenkova had ze een kleine twee uur nodig om de winst binnen te slepen: 6-4, 7-6 (3).

In de andere kwartfinale van de dag zorgde Vandeweghe voor nog eens een flinke stunt. In ronde één moest de als vijftiende geplaatste Roberta Vinci eraan geloven, in de achtste finales ging titelverdedigster Angelique Kerber kansloos voor de bijl en dit keer was Garbiñe Muguruza (WTA-7) het slachtoffer. Net als Kerber had ook Muguruza eigenlijk geen enkele kans tegen de Amerikaanse, die het toernooi van haar leven speelt. In de eerste set gaf ze nog een beetje partij, maar in het tweede bedrijf bakte de Spaanse er helemaal niks van: 6-4, 6-0. Voor Vandeweghe was het pas haar tweede kwartfinale ooit op een Grand Slam en tegen Williams zal ze voor het eerst een halve finale spelen.