Witte Huis: Ook wij kunnen fouten maken

De persvoorlichter van het Witte Huis, Sean Spicer, heeft maandag bij een persconferentie onder meer gereageerd op zijn eerdere tegenspreken van de bezoekerscijfers van de inauguratie. Waar schattingen in de media rond de 900.000 bezoekers schommelden hield Spicer eerder vol dat dat leugens waren en dat de inauguratie van Trump de bestbezochte inauguratie ooit was.

Hij deed de eerdere uitspraken kort na de inauguratie. Sindsdien is het bewijs dat de beide inauguraties van Obama drukker bezocht waren overweldigend.

De 45-jarige Spicer was op slag wereldberoemd toen hij de media aanviel over de verslaggeving rondom de bezoekerscijfers, maar op de vraag maandag of zijn intentie was altijd de waarheid te spreken vanaf het Witte Huis podium was hij milder.

"Ja. Het is een eer om dit te kunnen doen en ja, ik geloof dat we altijd eerlijk moeten zijn tegenover het Amerikaanse volk. Ik denk dat we de feiten soms kunnen tegenspreken - er zijn bepaalde feiten die we als we de pers te woord staan nog niet volledig kennen - maar onze intentie is nooit tegen jullie te liegen."

Hiermee lijkt hij aan te geven dat er nooit bewust gelogen zal worden, maar dat ze net als ieder ander niet vrij zijn van het maken van fouten. Iets dat de pers zelf ook weleens gebeurt.

"Jullie zitten in hetzelfde schuitje. Er zijn momenten waar jullie iets tweeten of een verhaal schrijven dat later gerectificeerd moet worden. Maar dat betekent niet dat je opzettelijk probeerde je lezers te misleiden."

Spicer benadrukte ook nog dat hij met zijn statement dat het de bestbekeken inauguratie ooit was hij bedoelde 'in persoon en rond de wereld'. Uit de transcripts blijkt dat dat inderdaad zijn exacte woorden waren: "This was the largest audience to ever witness an inauguration -- period -- both in person and around the globe."

"Ik zal mijn best doen de feiten zo accuraat mogelijk weer te geven zoals ze mij bekend zijn, en als we een fout maken zal ik mijn best doen die te corrigeren"

Het relevante deel vanaf 24:04 in onderstaande video.