Schansspringer Freund springt zijn knie kapot

Schansspringer Severin Freund was al enkele weken bezig om zich na wat klein blessureleed en een vormdip terug te vechten in het Duitse World Cup-team. Het leek bijna zover, maar er mag nu een pijnlijke streep door gezet worden: bij een trainingssprong in Oberstdorf is de World Cup-kampioen van twee seizoenen geleden gevallen en zijn seizoen is voorbij.

De berichten klinken niet best voor de sympathieke Duitser: zijn kruisband is kapot en ook zijn buitenste meniscus is volledig afgescheurd. Dat hij dit seizoen niet meer in actie komt is dan ook een begrijpelijke conclusie. Freund begon het seizoen nog prima met een tweede en eerste plek in het Finse Ruka, maar sindsdien lukte het allemaal niet echt meer. Na de kwalificatie voor de derde wedstrijd van de Vierschansentournee, begin januari in Innsbruck, hield hij het voorlopig voor gezien.

Vorig seizoen won Freund nog drie wedstrijden, stond hij nog eens acht keer op de tweede of derde plaats en eindigde hij achter de ongenaakbare Peter Prevc als tweede in het World Cup-klassement - één jaar nadat hij juist de Sloveen versloeg in de titelstrijd.