Van Basten: "Hoop onzin voorbij zien komen"

Marco van Basten heeft niets te klagen over aandacht over zijn plannen om sommige voetbalspelregels te veranderen. De oud-bondscoach plaatst wel een kanttekening bij alle commotie.

Na een artikel in het Duitse Sport Bild berichtten meerdere media dat Van Basten bij de FIFA een tienstappenplan had gepresenteerd. "Ik heb een hoop onzin voorbij zien komen. Tien stappen? Waar komt dat vandaan dan?" zegt de voormalige speler van Ajax en AC Milan tegen Voetbal International.

"Ik heb een aantal punten benoemd waar we concreet mee bezig zijn en dat zijn er geen tien. Kennelijk haalt iemand er opmerkingen uit een ver verleden bij, zoals de vijf p's uit het basketbal, en dan komt het allemaal verkeerd naar buiten."

Van Basten werkt samen met de International Football Association Board (IFAB) om eventueel wat spelregels aan te passen. "Dat gaat om een oplossing voor tijdrekken in de slotfase en het protesteren tegen scheidsrechters, een vierde wissel in de verlenging, de succesvolle proef met de videoreferee en het toestaan van elektronische apparatuur op de bank, zoals een laptop."

Alle ophef over het afschaffen van buitenspel is volgens San Marco enigszins uit z'n verband gerukt. "Mijn persoonlijke mening over buitenspel werd gevraagd. Zonder die vervelende regel gaat het echt leuker worden, daar ben ik van overtuigd. Maar die regel staat bijvoorbeeld niet eens op de agenda van de IFAB-bijeenkomst in maart."