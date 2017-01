Wraak is het begin in Tales of Berseria Pheno 24-01-2017 09:04 print

Bandai Namco heeft de launchtrailer van Tales of Berseria al uitgebracht. Nu is het nog een paar dagen wachten op de JRPG zelf.

Tien jaar voor de gebeurtenissen in het spel hing er een Scarlet Night over het land Midgand. Hiermee begon een fenomeen dat de daemonblight. wordt genoemd. Dat leverde hongersnood, vernietiging en chaos op. The Advent leverde een held op die de daemonblight kon bevechten. En laat onze hoofdrolspeelster Velvet deze nu willen doden uit wraak wat hij heeft gedaan op haar en haar familie. Ze is nog maar alleen en is zelf een demoon geworden. En een kwaaie ook, zoals we in de trailer zien.

Tales of Berseria komt 26 januari uit op pc en 27 januari mogen we op PlayStation 4 ermee beginnen.