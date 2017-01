Mott the Hoople-bassist Peter Watts overleden dekatophetspek 23-01-2017 16:30 print

De Engelse muzikant Peter Watts is gisteren op 69-jarige leeftijd overleden. Watts werd bekend als oprichter en bassist van de glamrock band Mott the Hoople. De snarenplukker leed al enige tijd aan keelkanker. Het treurige nieuws werd naar buiten gebracht door zijn voormalige bandgenoot Ian Hunter op Twitter.

De op 13 mei 1947 in Birmingham geboren Peter Watts begon zijn muzikale loopbaan in 1965 in The Buddies, een bandje dat regelmatig optredens gaf in Duitse clubs. In de daaropvolgende vier jaren zou de band luisteren naar de namen The Doc Thomas Group, Shakedown Sound en Silence. In 1969 keerden de mannen terug naar Londen waar de band werd uitgebreid met zanger Ian Hunter. De band kreeg een manager in de persoon van Guy Stevens en heette vanaf dat moment Mott the Hoople. Watts speelde vanaf dat moment met de artiestennaam Peter Overend Watts.

Nadat de band in 1972 een hit had met hun door David Bowie geschreven en geproduceerde single 'All The Young Dudes' viel de groep in 1974 uiteen. Watts zou samen met drummer Dale Griffin, gitarist Ray Major, toetsenist Morgan Fisher en zanger/gitarist Nigel Benjamin verder gaan onder de naam Mott. Met deze band werden twee albums opgenomen waarna Benjamin de groep zou verlaten. In 1977 richt Watts, samen met Griffin, Fisher, Smith en Medicine Head-zanger John Fiddler, de groep British Lions op, waarmee eveneens een tweetal albums zou worden uitgebracht.

Vanaf de jaren tachtig was Peter Watts ook actief als producer. Zo produceerde hij platen van bands zoals Zeitgeist, Hanoi Rocks, The Sinatras en Department S. Watts zou daarna voor lange tijd de muziekbusiness achter zich laten en verdiende de kost als antiekhandelaar. In 2009 zou een reunie volgen met Mott the Hoople wat resulteerde in een vijftal totaal uitverkochte concerten. Bandgenoot Dale Griffin overleed vorig jaar in januari op 67-jarige leeftijd.