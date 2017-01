LOL: DENK wil geld van Sylvana Danny 23-01-2017 07:15 print

De soap rondom DENK en Sylvana S.

DENK eist - hoe kan het ook anders - geld van Sylvana S. die de politieke partij eind vorig jaar plotseling verliet. Met het kandidaat-Kamerlid vertrok ook campagneleider Ian van der Kooye. Ook van hem eist DENK schadevergoeding.

Partijleider Tunahan Kuzu bevestigt zondag berichtgeving hierover van de NRC. Volgens de krant wil DENK 30.000 euro van Simons en 40.000 van Van der Kooye. Kuzu wil niet ingaan op de genoemde bedragen.

Volgens Kuzu zijn Simons en Van der Kooye hun contractuele verplichtingen niet nagekomen en "als je die niet nakomt moet je een vergoeding betalen". Het tweetal heeft volgens hem onder meer het relatie- en concurrentiebeding van het contract geschonden, evenals de geheimhoudingsverplichting. Of deze van juridische waarde zijn is van een aantal factoren afhankelijk.

S. en Van der Kooye verlieten kort voor kerst plotseling en op geniepige wijze de partij. Ze hadden inmiddels de nieuwe partij Artikel 1 al opgericht. Simons verklaarde zich niet meer te kunnen vinden in de stijl van DENK. Ook was ze teleurgesteld over de wijze waarop de partij reageerde op bedreigingen aan haar adres en ze hintte nog naar mogelijke bedreiging toen ze stelde dat 'soms moet je stilletjes in de nacht vertrekken omdat je partner je niet onbeschadigd zou laten vertrekken'.

Of Sylvana zo'n bedrag zou kunnen betalen is nog maar de vraag. Op social media moest ze behoorlijk smeken om het inschrijfgeld voor de verkiezingen bij elkaar te kunnen sprokkelen.



DENK wil geld van Simons om contractbreuk (Foto: ANP)