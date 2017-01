Olympisch kampioen en Europees kampioen liggen eruit op het WK handbal H.Vviv 22-01-2017 23:25 print

Na een slechte poulefase met drie nederlagen heeft Hongarije in de de achtste finales van het WK handbal voor mannen voor een grote verrassing gezorgd. De Hongaren wonnen met 27-25 van regerend olympisch kampioen Denemarken met 27-25 (13-12). De grote man aan Hongaarse kant was doelman Roland Mikler met vijftien reddingen. Hongarije speelt komende dinsdag in de kwartfinale tegen Noorwegen.

Ook een andere favoriet ging eruit in de achtste finale. Duitsland, regerend Europees kampioen verloor met met 20-21 (10-9) van Qatar. Duitsland stond met nog veertien minuten te spelen met vier punten voor, maar moest toch het onderspit delven. Rafael Capote was in de slotfase beslissend voor Qatar met vier doelpunten in de laatste vijf minuten. Qatar speelt dinsdag tegen Slovenië in de kwartfinale.