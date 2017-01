FOK! Wat een weer: buitjes

Als de kat in januari in de zon ligt,

ligt ze in februari achter de kachel.

Goedemorgen!

De afgelopen nacht waren er opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden. Op de wadden was het boven 0, in de rest van het land vroor het, tot -6 in het zuidoosten. Het zou daardoor glad kunnen zijn.

Vandaag blijft het bewolkt en er is een kans op mist. In het noorden en noordwesten is er in de middag kans op regen. Deze buitjes, die niet veel voor zullen stellen, trekken in de loop van de middag en avond zuidwaarts over het land. Het zou kunnen zijn dat deze buitjes plaatselijk bestaan uit ijzel of natte sneeuw. De middagtemperatuur loopt uiteen van 2 graden in het zuidoosten tot 6 graden aan zee.

Ook morgen is het bewolkt. De dagen daarna zonniger. De temperaturen lopen aan het eind van de week iets op.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:31 Zon onder: 17:12 Zonkracht: 1 / 1





Wikiweetjes van vandaag 1896 Wilhelm Röntgen maakt een foto van röntgenstralingen op de hand van Albert von Kölliker, en is daarmee de eerste persoon die een röntgenfoto heeft gemaakt. 1933 De Afsluitdijk, die de Zuiderzee afsluit van de Noordzee, is klaar en wordt beperkt opengesteld voor betalend verkeer. 1960 De diepzeesonde Trieste bereikt het diepste punt op het aardoppervlak, 10.915 meter onder het oceaanoppervlak. 1973 Uitbarsting van de vulkaan Eldfell op Heimaey, een eiland voor de zuidkust van IJsland. Slechts één persoon kwam hierbij om het leven, terwijl de helft van het eiland werd verwoest door de eruptie. 1974 Bij een schoolbrand in een internaat in het Belgische Heusden komen 23 jongens van de leeftijd van 12 tot 15 jaar om het leven. 1983 The A-Team wordt voor het eerst uitgezonden. 2009 In Sint-Gillis-bij-Dendermonde steekt een 20-jarige man twee kinderen en een volwassene neer in een kinderdagverblijf. Daarnaast zijn er nog 12 zwaargewonden, die naar het ziekenhuis worden overgebracht.



Foto gemaakt door Keikert in Zeeland (Foto: Keikert)

