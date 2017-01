Live wedden op porno: raad het zaad! heywoodu 22-01-2017 20:28 print

Zoals het een ware sportliefhebber betaamt nam uw redacteur eens een kijkje bij de wedkantoren voor een extra zakcentje. Bij 1XBet zien we de gebruikelijke sporten bij de liveweddenschappen staan, denk aan de Russische tafeltenniscompetitie en de Koeweitse basketbalcompetitie, allemaal heel normaal. Het werd vreemder toen bleek dat je op potjes Mortal Kombat kunt wedden, maar nog verder in het rijtje stond toch wel de meest opmerkelijke kop: 'Porno', viel er te lezen.

Uit niks meer dan pure nieuwsgierigheid - van dergelijke vunzigheid moet hij natuurlijk niks hebben - keek uw redacteur eens wat dat nou allemaal was. Wat blijkt? Je kunt bij dit prachtige wedkantoor inderdaad live wedden...op porno! Het werkt allemaal best simpel. De vriendelijke mensen van 1XBet zetten elk kwartier een pornofilmpje op en jij en ik kunnen ons geld inzetten op wat er zoal te zien zal zijn.

De eerste benodigdheden voor een pornofilm zijn naar verluidt - want uw redacteur heeft hier hélemaal niks mee - de acteurs, en daar kunnen we als eerste een lieve duit aan verdienen. Als we gaan kijken naar een negerin die uitgewoond wordt kunnen we voor elke euro al €25 in de zak steken. Een Aziatische dame die alle hoeken van de kamer te zien krijgt levert zelfs bijna vijftig keer de inzet op. Mannen uit dezelfde omstreken zijn schijnbaar zeldzamer, want als we een Aziatisch genotsknotsje te zien krijgen is het helemaal feest: dan kun je maar liefst 89 keer je inzet terug krijgen.

Als we ons geld hebben ingezet op de rassen van de acteurs, de haarkleur van de lieftallige dame in kwestie en het al dan niet hebben van tattoeages, wordt het tijd voor serieuzere zaken: wat gaan ze doen? Met een notering van 2,35 lijkt de kans aanzienlijk dat de ster van de film de ster van de actrice van de achteringang kennis gaat laten maken met zijn batsbajonet (©Djeez), iets wat warempel gebeurde op het moment dat ondergetekende deze zin zat te typen, kassa!



Live wedden op porno, inclusief livestream! (Bron: 1XBet)

We kunnen verder kiezen uit een scala aan meer exotische bezigheden. Pak je portemonnee erbij als je Donald Trump ineens in beeld ziet, want als men in het filmpje begint te urineren en je hebt daar op ingezet krijg je bijna negentig keer je geld terug. Over een 'golden shower' gesproken! Ook de aanwezigheid van een gloryhole - wat het ook moge zijn, zoals gezegd heeft uw nederige schrijver hier de ballen verstand van - kan je met 77 keer de inzet een rijk en voldaan mens maken.

Een vies rokende actrice is overigens helemaal een reden om te juichen, want je krijgt er maar liefst honderd keer je inzet voor terug. Als meneer zijn hele vuist naar binnen ragt kun je voor elke euro weer tachtig euro bijschrijven, terwijl het simpelweg voldoen aan de basisveiligheidsvoorschriften - het gebruik van een condoom, want ook hier kunnen we geld op inzetten - je geld al kan doen verzesvoudigen.

Aan alles komt een einde en dat geldt ook voor deze vuiligheid waar, om het nog maar eens te benadrukken, uw redacteur uiteraard helemaal niks mee heeft. Niet getreurd, want we kunnen er ook nog eens op wedden hoe alles precies tot een goed einde gebracht wordt. Tijd voor een spelletje 'Raad het Zaad'! De grote favoriet, met een notering van 1,65, is de klassieker - zo heeft ondergetekende zich laten vertellen: het gezicht, de tieten (op de maat waarvan we niet eens geld in kunnen zetten, wat een zakkenklopperij) of de buik. Het wisselt een beetje per keer, maar als meneer zijn spermaspeer ledigt in de vagijn van de lieve dame kun je voor elke ingezette euro toch al snel zo'n vier euro terug verwachten, juichen!

Op de weddenschappen kan overigens zo'n vijftig euro per keer ingezet worden. Veel fapplezier wedplezier