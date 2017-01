Noorse langlaufers winnen prachtige estafette heywoodu 22-01-2017 19:08 print

In het Zweedse Ulricehamm is zondag voor de tweede keer in dit World Cup-seizoen een estafette gehouden voor de langlaufers. Met name bij de mannen werd het een prachtige strijd, hoewel ook om de podiumplekken bij de vrouwen flink geknokt werd.

De vrouwen legden elk vijf kilometer af: de eerste twee van elk team deden dat in klassieke stijl, de nummers drie en vier in de vrije stijl. Na de eerste groep ging Noorwegen 1 verrassend genoeg niet solo op kop. Ingvild Flugstad Østberg had de Zweedse Ida Ingemarsdotter, de verrassend sterke jonge Sloveense Anamarija Lampic en Lotta Udnes Weng van Noorwegen 2 nog bij zich.

De tweede loopster van Noorwegen 1 bracht snel orde op zaken. Tour de Ski-winnares Heidi Weng ging er vandoor en hoewel het gat nooit echt groot werd konden Astrid Uhrenholdt Jacobsen en Marit Bjørgen de zege onbedreigd binnenhalen. Daarachter werd wel een mooie strijd uitgevochten, met name tussen Duitsland, Zweden 1 en de VS. De voorlaatste Duitse, de jonge Victoria Carl, moest lossen maar kon zich toch terugvechten, waardoor slotloopster Sandra Ringwald zich in de sprint om plek twee kon mengen. Die wist ze toch wel verrassend te winnen van de Zweedse Hanna Falk, terwijl de in topvorm verkerende Amerikaanse Jessica Diggins genoegen moest nemen met de vierde plek.

De wedstrijd bij de mannen was een stuk spannender, ook al gebeurde er onderweg niet noemenswaardig veel. Het was echter bijzonder dat een hele grote groep bij elkaar bleef: maar liefst negen teams zagen hun slotlopers gezamenlijk op de finish afstevenen. De Zweed Calle Halfvarsson opende de eindsprint en leek gesteund door de duizenden thuisfans een goede kans te maken, maar het was de Noor Finn Haagen Krogh die de rapste benen had. Hij troefde Halfvarsson af, die nog maar net de Canadees Len Valjas achter zich kon houden. Canada kon juichen, want voor het eerst in de geschiedenis stond een Canadese estafetteploeg op het podium van een wedstrijd in de World Cup.

De mooie finish van de mannenestafette (Bron: YouTube)