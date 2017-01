Pc-eisen For Honor bekendgemaakt

Vanaf volgend weekend mogen enkele gelukkigen rondrennen in de bèta van For Honor. Als je uitgekozen bent, dan moet je wel zeker weten dat je pc de game kan draaien. De minimumeisen zijn stevig, maar niet onoverkomelijk voor een serieuze pc-gamer.

For Honor is speelbaar met muis en toetsenbord, maar ook met veruit de meeste controllers. Zelfs een OUYA-controller wordt genoemd, dus dat lijkt mij afdoende. De ondergrens voor videokaarten ligt bij de Nvidia GTX660 en de AMD HD6970 met ten minste 2 GB aan VRAM. Mocht je nog mee willen dingen voor toegang tot de bèta, klik dan hier. Alles wat je kunt verwachten in de bèta staat hier uitgebreid beschreven.

Minimum eisen:

OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

Processor: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent

Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 met ten minste 2 GB VRAM

AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 met ten minste 2 GB VRAM

Intern geheugen (RAM): 4GB

Resolutie van je monitor: [email protected]

Video-instellingen in menu: Low

VSync: Off

Aanbevolen:

OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

Processor: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 or equivalent

Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 met ten minste 2 GB VRAM AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 with 2 GB VRAM or more

Intern geheugen (RAM): 8GB

Resolutie van je monitor: 1080p@ ~60FPS

Video-instellingen in menu: High

VSync: Off

Volledig ondersteunde controllers:

Microsoft Xbox 360

Microsoft Xbox One

Microsoft Xbox One Elite

PlayStation 4 (Original/Pro)

Controllers die extra drivers nodig kunnen hebben: