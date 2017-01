Australian Open: Nederlands succes gemengde dubbels, Rojer uit herendubbel heywoodu 22-01-2017 17:34 print

De eerste ronde van het gemengd dubbelspel op de Australian Open heeft zondag Nederlands succes opgeleverd. Twee van de 32 deelnemende duo's hebben een Nederlander erbij en die zijn beiden door naar de achtste finales.

Jean-Julien Rojer speelt in Melbourne samen met de Kroatische Darija Jurak. Ze hadden een pittige loting, want met Max Mirnyi uit Wit-Rusland en de Taiwanese Chan Hao-ching stonden de nummers vier van de plaatsingslijst tegenover hen. Toch lieten Durak en Rojer zich er geen moment van door de wijs brengen. In een uurtje was de klus geklaard: 6-4, 6-2.

Michaëlla Krajicek hoopt zich met de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen de boeken in te slaan in Melbourne. Dat begon met een zware wedstrijd tegen Treat Huey uit de Filipijnen en Andreja Klepac uit Slovenië, vorig jaar nog goed voor de halve finales. Het duo won de tiebreak in de eerste set, maar Krajicek en haar kompaan wonnen de tiebreak in het tweede bedrijf. De 'supertiebreak' leverde de winst op voor Krajicek en Klaasen: 6-7 (6), 7-6 (5), 10-8.

Voor Rojer was de zege met Jurak een goedmakertje voor zijn wedstrijd in het herendubbel, eerder op de dag. Samen met Horia Tecau ging de Nederlander in de achtste finales ten onder tegen het Australische wildcardduo Marc Polmans en Andrew Whittington. De jonge Australiërs waren twee keer de sterkste in de tiebreak en plaatsten zich knap voor de kwartfinales: 6-7 (5), 6-7 (5).