Een Nederlandse vrouw is eerder deze week om het leven gekomen op Hawaï. De 39-jarige vrouw uit Maastricht is daar verongelukt, zo bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag berichtgeving van 1Limburg.

Het ministerie doet geen mededelingen over wat er precies is voorgevallen. Volgens lokale media trof een jetskiër het lichaam van de vrouw woensdag aan in het water. Er wordt rekening mee gehouden dat de vrouw tijdens een trektocht van een klif is gevallen.



Nederlandse (39) verongelukt op Hawaï (Foto: ANP)