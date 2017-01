Ogier wint Rally van Monte Carlo voor nieuw team heywoodu 22-01-2017 17:09 print

Sebastien Ogier heeft zondag met bijrijder Julien Ingrassia voor de vierde keer op rij de Rally van Monte Carlo gewonnen, de openingsrally van het WK. De Fransman, al vier jaar op rij winnaar van de wereldtitel, had gedurende de week wel enig geluk nodig.

Al sinds de start van de rally op donderdagavond ging de Belg Thierry Neuville aan de leiding. Hij bouwde zijn voorsprong op onder meer Ogier gestaag uit, maar zaterdag ging het fout. Tijdens de dertiende proef brak de ophanging van zijn Hyundai i20, wat hem meer dan een half uur koste. Ogier nam de leiding over en kreeg op zondag nog een gelukje mee: de Est Ott Tänak was de enige die nog binnen een minuut van Ogier stond, maar de teamgenoot van de Fransman kreeg motorproblemen met zijn Ford Fiësta.

In de laatste proeven kon Ogier het daardoor relatief rustig aan doen, want zijn leidende positie kwam niet meer in gevaar. Zondag zette Neuville in de zeventiende en laatste proef nog eens alles op alles, wat de Belg toch nog een mooie proefwinst opleverde. Tänak stortte zich in de slotproef als een gek naar beneden op de besneeuwde afdaling, waardoor hij Dani Sordo achter zich hield en als derde eindigde. De Fin Jari-Matti Latvala werd derde.

Voor Ogier was het succes enigszins onverwacht. Krap een maand geleden tekende hij bij zijn nieuwe team, M-Sport, en dat hij na weinig voorbereiding nu al zou winnen had hij naar eigen zeggen nog niet aan zien komen.