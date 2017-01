Steam-update geeft meer vrijheid

Steam heeft de ondersteuning voor controllers verbeterd. Ook kun je nu eenvoudig je installatiefolder verplaatsen. Dit laatste is handig om bijvoorbeeld een game op je SSD te plaatsen, of er juist vanaf te halen als je deze minder vaak speelt.

De optie om je installatiefolder te verplaatsen is nog niet bij alle Steam-gebruikers geïmplementeerd. Mocht je de taal van jouw Steam-interface hebben ingesteld op Nederlands, dan merk je dat deze optie nog in het Engels wordt weergegeven. Steam herkent nu ook beter wat voor controller je gebruikt, of het nu een Steam-, Xbox 360, Xbox One of een andere Xinput-controller is. De meest gebruikte configuratie voor die controller wordt vervolgens ingesteld. Foutjes in de aansturing van PlayStation 4-controllers met de triggers zijn eruit gehaald. Er is nu ook meer ondersteuning voor stuurtjes en arcade sticks van onder andere HORI en MadCatz.