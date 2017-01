'Trumpinauguratie in top 3 meestbezocht'

De jongste schatting van het aantal bezoekers bij de Trump inauguratie spreekt over zo'n 900.000 bezoekers. Daarmee zou de kakelverse president van de Verenigde Staten, Donald Trump, de derde plaats bezetten, na Obama en Obama.

Veel gespeculeer over de opkomst en hoe mager die zou zijn is gebaseerd op de recordbrekende cijfers van de eerste inauguratie van Barack Obama. Daar kwam zo'n 1.6 miljoen man op af. Vier jaar later moest Obama het doen met een 'schamele' 1 miljoen bezoekers. Alsnog zo'n 11% meer dan Trump, maar het verschil is niet zo enorm als men wil doen geloven.

Trump staat met 900.000 op een derde plaats, gevolgd door Bill Clinton in 1993, met 800.000.

De volledige lijst, met de cijfers zover die nu bekend zijn.

1 Barack Obama 2009 1.600.000 2 Barack Obama 2013 1.000.000 3 Donald Trump 2017 900.000 4 Bill Clinton 1993 800.000 5 George W. Bush 2005 400.000 6 George H.W. Bush / George W. Bush 1989/2001 300.000 / 300.000 8 Bill Clinton 1997 250.000 9 Ronald Reagan 1985 140.000 10 Ronald Reagan 1981 10.000

De schatting loopt overigens uiteen van 700.000 tot 900.000. Mocht het minder zijn dan 800.000 dan zou Trump naar een vierde plaats zakken, net onder de eerste inauguratie van Bill Clinton.

Al met al lijkt het met de opkomst dus in perspectief bezien nogal mee te vallen. De cijfers van Obama haalt hij er niet mee, maar kijk je verder dan alleen de vorige president komt hij nog best leuk mee.

Ter vergelijking; De tweede inauguratie van Bill Clinton trok amper 250.000 mensen. En dat zag er ongeveer zo uit: