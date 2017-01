Je hele lichaam in VR PoeHao 22-01-2017 13:04 print

Natuurlijk kun je rondkijken in virtual reality en met de juiste controllers kun je ook je eigen handen zien. CloudGate Studio wil je hele lichaam in virtual reality kunnen bewegen en het eerste experiment ziet er leuk uit.

De directeur van CloudGate Studio, Steve Bowler, heeft twee HTC Vive sets verbonden met zijn pc. Door simpelweg de twee extra controllers vast te maken aan zijn voeten, weet de software waar zijn hele lichaam zich bevindt. Van daaruit kan de software redelijk accuraat berekenen wanneer Bowler zijn borst of knieën aanraakt. Om duidelijk te maken waar zijn heupen zich bevinden wanneer hij aan het hurken is, wil hij een extra sensor daar hebben. Natuurlijk kan hij hiervoor de andere Vive headset vastmaken aan zijn kont, maar dat belemmert zijn bewegingen uiteraard. Zoals Bowler reeds opmerkt zijn de toepassingen om je hele lichaam te bewegen in virtual reality legio. Er zijn duidelijke voordelen bij voor multiplayer en de sociale interacties.

Het is niet duidelijk hoeveel zwaarder het aansturen van twee Vive-headsets met controller is. CloudGate Studio zijn de ontwikkelaars achter de virtual reality survival game Island 359. Hopelijk vindt er nog een experiment plaats, maar dan in een set van Island 359 om te kijken hoe het er in de praktijk uitziet.