Superstunt in Melbourne: Zverev slaat Murray naar huis

Na regerend kampioen Novak Djokovic ligt ook de nummer één van de wereld vroegtijdig uit de Australian Open. Andy Murray had in Melbourne nog geen set verloren en dus leek er geen vuiltje aan de lucht, maar Mischa Zverev was niet van plan om het toernooi van zijn leven al af te sluiten.

Zverev, de mondiale nummer vijftig, is bepaald geen hoogvlieger op Grand Slams. In ruim tien jaar tijd kwam hij één keer tot een derde ronde, drie keer tot de tweede ronde en verder eindigde zijn toernooien de laatste jaren vooral in de kwalificaties - en daarvoor in de eerste ronde. In Melbourne is hij echter fantastisch op dreef en zelfs de aanvoerder van de wereldranglijst kon hem niet stoppen.

De Duitser was wel de eerste die zijn service inleverde, maar die pakte hij gelijk weer terug. Een herhaling van zetten volgde, maar dit keer slaagde Zverev erin Murray nóg een keer te breken en dus de set te pakken: 7-5. Het werd een waar breakfestijn, ook in de tweede set. Murray verloor weer twee keer zijn service, maar aangezien Zverev drie keer gebroken werd pakte de Brit met 5-7 de tweede set.

Toch kon Murray dat niet lang volhouden. Op 2-2 in de derde set kreeg hij op eigen service een lovegame om de oren, waarna Zverev hem nog eens brak en met 6-2 de set greep. In game één van het vierde bedrijf nam de Duitser wederom de opslag van Murray over en de mondiale nummer één kon daar helemaal niks meer aan veranderen. Na 3:36 uur was de daverende stunt van Zverev voltooid: 7-5, 5-7, 6-2, 6-4.