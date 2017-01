Ex-president Jammeh van Gambia vertrokken

De voormalige president van Gambia, Yahya Jammeh, heeft dat land zaterdagavond verlaten om plaats te maken voor de gekozen president Adama Barrow. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ooggetuigen en bemiddelaars.

Jammeh stapte op het vliegveld van de hoofdstad Banjul op een vliegtuig richting Guinee. Daarvandaan zal de voormalige president doorreizen naar Equatoriaal-Guinea om daar ballingschap te verblijven. Dat meldt het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, Ecowas.

Jammeh werd zaterdag begeleid door de president van Guinee, Alpha Condé. Daarmee komt een einde aan een presidentscrisis die was ontstaan doordat de oud-president de uitslag van de presidentsverkiezingen niet accepteerde en weigerde te vertrekken.

West-Afrikaanse landen van het samenwerkingsverband hebben hem met militaire dreiging onder druk gezet om te vertrekken. Barrow is donderdag in de ambassade van Gambia in Senegal beëdigd als president.

Barrow, die de verkiezingen van 1 december met een kleine meerderheid won, vroeg na zijn beëdiging om regionale en internationale steun. Kort daarna maakten Ecowas-troepen bekend dat zij Gambia waren binnengetrokken, dat vrijwel volledig is omringd door Senegal. Later die dag werd de operatie tijdelijk stopgezet om bemiddeling een kans te geven. Vrijdag vonden onderhandelingen plaats tussen Jammeh en de bemiddelaars, onder wie president Condé en Mohammed Ould Abdelaziz, president van Mauritanië.

Het leeuwendeel van de troepenmacht vertrekt uit Gambia, nu Jammeh het land heeft verlaten. Ecowas geeft wel aan dat een aantal troepen in het land gelegerd blijft om de veiligheid te garanderen. Jammeh, die in 1994 aan de macht kwam na een staatsgreep, kondigde in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn vertrek al aan.

