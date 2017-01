Uitslag FC Groningen - Vitesse

FC Groningen en Vitesse hebben in de Eredivisie de punten gedeeld. De Groningers kwamen in eigen huis al snel op voorsprong, waarna Vitesse langzaam maar zeker in de wedstrijd groeide. Foor maakte het tegendoelpunt voor de Arnhemmers, maar ontsierde in de slotfase de wedstrijd ook door een wilde tackle in te zetten en hierna van het veld gestuurd te worden.

FC Groningen 1 - 1 Vitesse 6' Leerdam (e.d.) 49' Foor Gele kaart: Hateboer (FC Groningen) Rode kaart: Foor (86) (Vitesse) Stadion: Euroborg Stadion, Groningen

Toeschouwers: 18.810

Arbiter: Manschot Opstelling: Opstelling: Padt

Hateboer

Reijnen

Larsen

Van Nieff

Tibbling

Bacuna

Jenssen

Linssen (Idrissi/77)

Sörloth

Mahi (Drost/84) Room

Leerdam

Kashia (Miazga/46)

Van der Werff

Kruiswijk

Foor

Yeini

Calor (Osman/77)

Rashica

Van Wolfswinkel (Zhang/84)

Tighadouini