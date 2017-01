Vrouwen protesteren wereldwijd tegen Trump Redactie 21-01-2017 23:55 print

Duizenden vrouwen gingen zaterdag in meerdere landen de straat op om te demonstreren tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de organisatie achter het protest waren wereldwijd zo'n 670 protestmarsen gepland.

Sommige betogers vrezen dat Trump weinig respect heeft voor vrouwen of seksuele minderheden. Anderen hekelen de neerbuigende opmerkingen van de president over immigranten en moslims.

De Europese marsen vonden onder meer plaats in Amsterdam, Parijs, Rome, Wenen en Genève. Ook in Afrika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland gingen duizenden vrouwen de straat op.

De nieuwe president wordt al geruime tijd achtervolgd door beschuldigingen van aanranding en vermeende vrouwonvriendelijke uitspraken. Zo lekte tijdens de verkiezingen een opname uit waarop Trump leek te zeggen dat je als beroemdheid kan wegkomen met aanranding. "Je kan ze bij de poes grijpen, je kan alles doen", zei Trump.

Madonna

In de VS gingen honderdduizenden mensen in diverse steden de straat op. Zij werden toegesproken door onder anderen enkele prominenten als popster Madonna, actrices Scarlett Johansson en Ashley Judd en regisseur Michael Moore.

Ook comédienne Amy Schumer, zangeressen Alicia Keys, Janelle Monae en singer-songwriter Maxwell woonden de demonstraties bij. Madonna vertelde in haar toespraak dat ze had overwogen het Witte Huis in Washington op te blazen. Ook zong ze een protestlied. "Ja, ik ben boos en ja ik ben verbolgen", zegt Madonna in een video op de website van TMZ. "En tegen alle opponenten die volhouden dat deze mars tot niets zal leiden, zeg ik fuck you."

Voor de protestsong had Madonna de oorspronkelijke tekst van haar nummer 'Human Nature' aangepast. "I Am not sorry" had ze veranderd in "I'm Not Your Bitch".



Vrouwen protesteren wereldwijd tegen Trump (Foto: ANP)



Protest tegen Trump in de VS (Foto: BuzzE)