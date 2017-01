Jubileumdoelpunt Rooney voorkomt nederlaag Man Utd Redactie 21-01-2017 20:01 print

Manchester United leek onderuit te gaan op bezoek bij Stoke City, maar een jubileumdoelpunt van Wayne Rooney bracht de ploeg in de slotfase op gelijke hoogte: 1-1.

De thuisploeg slaagde erin om het Manchester United behoorlijk lastig te maken in het Bet365 Stadium. Het elftal van José Mourinho had veel moeite met het felle spel van Stoke City, dat voor iedere meter vocht. Hierdoor zag het er al snel naar uit dat het geen makkelijke middag zou worden voor The Red Devils. Zeker toen de thuisploeg na twintig minuten spelen op voorsprong kwam. Een strakke voorzet van Erik Pieters werd bij de eerste paal aangeraakt door Juan Mata, waardoor David De Gea verrast werd en de bal uit het net moest vissen.

Na de openingstreffer bleef Manchester United klungelen. De bezoekers speelden slordig en slaagden er door het harde spel van Stoke niet in om de bal lang in bezit te houden. Na een half uur spelen had de ploeg echter op gelijke hoogte moeten komen toen Mata een opgelegde mogelijkheid kreeg en zijn fout kon herstellen, maar de Spanjaard schoot voor leeg doel over.

Tijdens de tweede helft veranderde het spelbeeld. Manchester United speelde scherper en Stoke kwam er niet meer aan te pas. De kansen stapelden zich op voor de nummer zes van de Premier League, maar het leek erop dat de gelijkmaker uit bleef. Toch kwam Manchester United nog op gelijke hoogte. In de laatste minuut kreeg de ploeg een vrije trap, waarna Wayne Rooney achter de bal ging staan. De Engelsman leek de bal voor te geven, maar mikte hem schitterend in de verre kruising.

Rooney scoorde hiermee zijn 250ste doelpunt voor Manchester United waardoor hij nu topscorer aller tijden is van de club. De treffer van Rooney bleek het laatste gevaar van Manchester United, waardoor de wedstrijd eindigde in 1-1.