'Trump vond Kanye niet Amerikaans genoeg'

Vrijdagavond waren er diverse officiële festiviteiten rondom de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Een aantal grote artiesten onder wie Elton John, Kiss en Moby waren gevraagd maar weigerden op te treden. Kanye West, die bewondering heeft voor Trump, werd echter niet gevraagd.

Voorzitter Tom Barrack van het organiserend comité gaf daarvoor een opvallende verklaring, schrijft Vox. De sfeer zou traditioneel Amerikaans zijn, en daar paste West niet tussen.

De Ierse site Daily Edge suggereerde daarop dat het dan merkwaardig is dat de Ierse dansers van Lord of the Dance wel optraden. Ook kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de elektronische dance van Moby en de rock van Kiss.

Bovendien is Elton John een Brit, en waren tevens de Canadese Celine Dion en de Italiaan Andrea Bocelli uitgenodigd. Die lieten het ook lieten afweten. Wel traden onder meer 3 Doors Down, The Piano Guys, Jackie Evancho en Sam Moore op.

Maar je kunt de organisatie er niet van betichten dat het probleem was dat West zwart is. Moore, bekend van de 60s-hit 'Soul Man', is immers ook zwart. Dus misschien was men wel bang dat Kanye, in plaats van te rappen, een minutenlange rammelpreek af zou steken. Of dat hij zou gaan zingen.