Binnenkort: bier van de maan

Met het oog op de toekomstige kolonisatie van andere planeten, dat waarschijnlijk een noodzaak is omdat we hier op moedertje aarde er druk mee bezig zijn er een puinhoop van te maken, is er een belangrijke vraag die je moet meenemen in je overwegingen: kunnen we nog steeds kacheltje lam zuipen, wanneer we voet zetten op plekken waar hooguit de Enterprise eerder is geweest? Een team van Californische studenten gaat dat uitzoeken.

De heren (en misschien wel dames) wedijveren om een plek op een ruimteschip van de Indiase nieuwkomer TeamIndus. Een project dat een miljoen dollar heeft ontvangen van Google na deelname aan de Lunar XPRIZE Competition. De studenten willen graag testen of gist in de ruimte kan overleven om uiteindelijk bier te fermenteren op onze naaste buur, de maan.

Het voorgestelde experiment begint met wort (een noodzakelijk tussenproduct van bier), mout en water, gezellig door elkaar heen gemixt. Deze basis wordt veilig klaargemaakt op moedertje aarde. Daarna neemt men een vat, dat is onderverdeeld in drie compartimenten. De bovenste laag wordt gevuld met het ongefermenteerde bier, in het vakje daaronder bevindt zich het gist.

Wanneer de maanlander, huh... landt... op de...maan... dan kan het experiment beginnen. Tussen de bovenste en middelste laag opent er zich een klep, zodat het gist zijn werk kan gaan doen. Wanneer zijn taak erop zit gaat er een tweede klep open, zodat de gist naar de bodem zakt, en het wordt gescheiden van het (nu) gefermenteerde bier.

Nu heb je natuurlijk wel het probleem dat je voor dit soort dingen wel een beetje een 'stoere' gist nodig hebt. Net zoals veel Fok!kers zijn dit eencellige schimmels. En die kunnen natuurlijk gewoon doodgaan, zonder dat ze de mensheid verrijkt hebben met het edele vocht.

Men is dus op zoek gegaan naar stammen die wel wat kunnen hebben op het gebied van extreme temperatuurschommelingen. Gelukkig bestaan die gewoon. Matt Simpson, oprichter van de Beer Sommeliers LLC, ziet geen enkele reden waarom het experiment zou moeten mislukken. "De zwaarte kracht, of het gebrek daarvan, is het enige dat een substantiële invloed kan hebben op het fermentatieproces". Volgens Matt zou een typische Ale-gist, bijvoorbeeld de Saccharomyces cerevisia moeten kunnen gedijen. Het gist krijgt trouwens wel een klein beetje zuurstof mee om de reis te kunnen overleven, zichzelf te reproduceren en zijn taak te volbrengen.

TeamIndus is van plan om op 28 december de ruimte in te gaan. Het 'bierteam' (zelf noemen ze zichzelf Team Original Gravity) strijdt met 24 anderen voor een plekje op het ruimtevaartuig.