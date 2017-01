PDC Q-School dag 2: tourkaart voor cultheld, Groen vrijwel zeker heywoodu 21-01-2017 12:47 print

Ook op de tweede dag van de PDC Q-School hebben de Nederlandse darters officieel nog geen tourkaart kunnen bemachtigen. Voor Sven Groen is de kaart echter zo goed als binnen: net als op dag één kwam hij erg ver en dat leverde hem veel punten op.

Zes Nederlanders gingen vrijdag in de eerste ronde al onderuit, waarna de tweede ronde voor negen man het eindstation betekende. Vier Nederlanders gingen in ronde drie onderuit, waaronder Jimmy en Jerry Hendriks. Mareno Michels werd in de vierde ronde uitgeschakeld door de bekende BDO-speler Madars Razma, die in ronde vijf Colin Roelofs uit het toernooi speelde. Ook voor Willy van de Wiel eindigde de dag daar en dus was Groen wederom de beste Nederlander van de dag. Hij verloor in de achtste finales van José Sousa.

Richard North en Ritchie Edhouse leverden Engeland twee van de vier beschikbare tourkaarten op. De 44-jarige Oostenrijker Maik Langendorf veroverde het derde ticket van de dag en de laatste kaart ging naar een heuse cultheld: Ting Chi Royden Lam uit Hong Kong. Hij maakte in 2014 furore op het WK door het Wes Newton - destijds nog een goede darter - even moeilijk te maken, met zijn in het oog springende bril. In de World Cup van 2015 deed hij het eveneens erg goed.