De ChristenUnie komt zaterdag tijdens de start van de eigen verkiezingscampagne in Den Haag met verkiezingsprogramma's in braille, gebarentaal en eenvoudig Nederlands. De partij wil de Nederlandse gebarentaal in de grondwet als erkende taal en diende daarvoor in september al een initiatief-wetsvoorstel in samen met de PvdA.

"Eén van de belangrijkste boodschappen die wij deze verkiezingscampagne hebben is dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen", aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

De programma's zullen worden verspreid via organisaties voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en laaggeletterden. De programma's in gebarentaal (filmpjes) en in eenvoudig Nederlands zijn ook online te vinden. De ChristenUnie is hierin trouwens niet helemaal uniek: programma's in eenvoudige taal zijn er bij meer partijen (onder andere bij D66) en de Partij voor de Dieren heeft een ingesproken programma op de site staan.



Programma CU in braille en gebarentaal (Foto: ANP)