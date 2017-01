Stille tocht voor Bertus de Man

Gisteravond hebben zo'n 200 mensen in Amersfoort een stille tocht gelopen voor Bertus de Man. Daaronder leden van motorclub No Surrender.

De 30-jarige de man was zondag opgepakt in Amersfoort. In een cellencomplex in Houten werd hij onwel en overleed op weg naar het ziekenhuis. De famlie gelooft niet dat de Nijkerker is gestorven aan een cocaïne-vergiftiging, wat volgens het OM de oorzaak is.

De tocht eindigde op de Langestraat, waar Bertus de Man werd opgepakt. Daar werd luide muziek gedraaid en rode fakkels afgestoken. Ook werden 2 witte duiven losgelaten. "Bertus mag nooit vergeten worden", riep een van de familieleden.

De tocht eindigde omstreek 19.00 uur en verliep rustig.