Depay blijft koel: "Voel geen extra druk bij Lyon" Redactie 21-01-2017 00:41 print

Memphis Depay werd naar eigen zeggen overgehaald om naar Olympique Lyon te vertrekken, toen trainer Bruno Génésio hem persoonlijk contacteerde. Op vrijdag tekende de Oranje-international officieel zijn contract bij de Franse topclub, waardoor hij aan een nieuw hoofdstuk van zijn loopbaan kon beginnen. Het totaalplaatje wat Lyon schetste sprak Depay aan.

"Ik raakte overtuigd toen ik met de coach heb gesproken over zijn interesse. Het is een project wat me aanspreekt, met een interessante staf. Ik had het idee dat ik hier naartoe moest gaan", vertelde Depay die overkwam van Manchester United op de persconferentie. "De wederzijdse interesse was beslissend. Lyon is een geweldige club, met een geweldige historie. Dat speelde ook mee."

De Champions League-herinneringen aan Olympique Lyon waren eveneens debet aan het besluit. "Ze verloren van PSV in de kwartfinales een aantal jaren terug. En ik weet dat OL zevenmaal achter elkaar kampioen is geweest. Ze spelen vaak in de Champions League. Ik volg de grote landen en kende het team wel."

Ondanks de lange onderhandelingen, voelt Depay geen extra druk. "Er is veel gebeurd achter de schermen. Dat zorgt niet voor extra druk. Ik ben hier om meer zelfvertrouwen te krijgen. Het is een eer om te mogen spelen bij zo’n grote club."