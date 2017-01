Aanpak islamitische terreur prioriteit Trump Redactie 20-01-2017 23:56 print

President Donald Trump liet er geen misverstand over bestaan: de aanpak van radicale islamitische terreurgroepen is een van de prioriteiten van de nieuwe regering. In zijn toespraak na de beëdiging noemde Trump het al even kort en vlak daarna verscheen er een bericht op de website van het Witte Huis.

In de verklaring, getiteld America First Foreign Policy, schrijft de regering: "Het verslaan van IS en andere radicale islamitische terreurgroepen heeft onze hoogste prioriteit." Daartoe worden ,,agressieve militaire operaties" uitgevoerd. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de financiering van dit soort groepen te bemoeilijken, worden inlichtingen gedeeld en wordt "cyberoorlogsvoering" ingezet om propaganda te voorkomen en de rekrutering van terroristen tegen te gaan.

Het is niet duidelijk in hoeverre de plannen van Trump afwijken van die van de regering onder Obama. Onder Obama werden vergelijkbare doelen nagestreefd.

Clinton

Trump zette zijn tegenstander in de presidentsverkiezingen Hillary Clinton nog even in het zonnetje. Hij deed dat vrijdag tijdens een lunch kort na zijn inhuldiging.

Trump: "Ik voel me vereerd dat het echtpaar Clinton bij deze lunch aanwezig is. Ik heb een hoop respect voor Hillary en Bill Clinton.'' Na deze woorden gaven Trump en de rest van de aanwezigen, zowel Democraten als Republikeinen, het echtpaar een staande ovatie.

Tijdens de verkiezingscampagne lagen Trump en Clinton regelmatig met elkaar in de clinch. Zo beloofde Trump meerdere malen dat hij Hillary Clinton zou laten arresteren vanwege haar affaire met het gebruik van een private e-mailserver. De FBI verklaarde Clinton kort voor de verkiezingen niet schuldig aan strafbare feiten.

Amsterdam

Onder het motto 'Stop de haat! Samen tegen Trump en Wilders' werd vrijdag in Amsterdam actie gevoerd tegen de beëdiging van Trump. De betogers liepen van de Dam naar het Amerikaans consulaat op het Museumplein.

"De sfeer zat er goed in'', zei een woordvoerster. Op het Museumplein werd het volgens haar zelfs een feestje onder gelijkgestemden. De betogers hadden spandoeken en borden bij zich met teksten als 'Weg met Wilders', 'Weg met Trump' en 'Vluchtelingen welkom'. Volgens haar waren er ongeveer duizend mensen op het protest afgekomen.



Aanpak islamitische terreur prioriteit Trump (Foto: ANP)