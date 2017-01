Meer indies op Switch

Twee populaire indiegames komen naar de Nintendo Switch. Uitgever Nicalis plaatste een tweet waar een Switch zichtbaar was met daarop Cave Story en 1001 Spikes. De tweet is alweer verwijderd, maar onze collega’s van Eurogamer heben de afbeelding snel opgeslagen.

Nicalis is ook de uitgever van The Binding of Isaac die reeds is aangekondigd voor Nintendo Switch. Bij de tweet stond: “Isaac was eenzaam dus we brachten een paar vrienden mee om hem gezelschap te houden”. Beide games zijn retro-platformers voor pixel-liefhebbers. Niet oogstrelend, maar wel zeer uitdagend. We mogen aannemen dat er speciaal voor de Switch wat extra’s worden toegevoegd aan de game. Het spreekt voor zich dat uitgever Nicalis doet alsof zijn neus bloedt. Na het uitlekken van deze indies kunnen we meteen gaan gissen welke indies nog meer voor de Switch uitkomen.