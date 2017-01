Huff verwisselt Honda voor Citroën in WTCC

Huff verwisselt Honda voor CitroŽn in WTCC TargaFlorio 20-01-2017 15:42 print

Rob Huff verlaat het Honda fabrieksteam en bestuurt komend seizoen een Citroën C-Elysée van Münnich Motorsport in het World Touring Car Championship.

In dienst van Honda won de kampioen van 2012 afgelopen seizoen één race en werd hij zesde in de eindstand. De Brit reed in 2013 al een seizoen voor het Duitse team. Zijn nieuwe auto werd vorig seizoen ingezet door het fabrieksteam van Citroën.

Rob Huff: "Ik ben superblij dat ik in 2017 terug ben bij mijn vrienden van Münnich Motorsport. Met dat team had ik een succesvol seizoen in 2013 en ik ben enthousiast om terug te keren in een sterkere positie vanwege meer ervaring en natuurlijk de ultra competitieve Citroën. Het idee van René Münnich voor een aanval van Huff-Citroën-Münnich Motorsport op de WK-titel kon ik gewoon niet negeren. In 2017 is het niet onmogelijk voor een privéteam om officieel TC1 wereldkampioen te worden, en dat laatste is dan ook ons doel."