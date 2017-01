Historisch resultaat skeletonster Bos in World Cup heywoodu 20-01-2017 15:38 print

Skeletonster Kimberley Bos heeft zich tijdens de World Cup-wedstrijd in St. Moritz weer eens van haar sterkste kant laten zien. De jonge Nederlandse sleedde naar de vijfde plek, het beste resultaat ooit voor een Nederlander in de sport. Landgenote Joska le Conté, eveneens van de partij in St. Moritz, kwam eerder in de afgelopen paar jaar tot twee zevende plekken.

Bos maakte op de prachtige baan van St. Moritz al indruk met een achtste plek in de eerste run. Ze was daarmee iets sneller dan Le Conté en olympisch kampioene Lizzy Yarnold, maar in de tweede afdaling ging het nog veel beter. Vooral op het onderste deel was Bos bloedsnel en wereldtoppers als Laura Deas, Jacqueline Lölling en Tina Hermann moesten hun plekje opgeven aan de Edese. Het werd uiteindelijk een vijfde plaats voor Bos en dus een nieuwe beste prestatie ooit voor Nederland.

De zege ging naar Mirela Rahneva, die van een andere planeet leek te komen. De World Cup-debutante uit Canada maakte op zelden geziene wijze gehakt van de concurrentie en was maar liefst 1,83 seconden sneller dan Kendall Wesenberg - een wereld van verschil in de sport. Rahneva pakte zo haar eerste zege ooit, terwijl de Amerikaanse Wesenberg ook kon juichen om haar eerste podiumplek. Janine Flock uit Oostenrijk pakte de derde plaats.