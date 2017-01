Murray, Wawrinka, Tsonga en Nishikori naar achtste finales heywoodu 20-01-2017 12:34 print

Andy Murray heeft zich vrijdag overtuigend geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open. De Britse nummer één van de tenniswereld rekende zonder noemenswaardige problemen af met de Amerikaan Sam Querrey, die ruim dertig plekken lager staat.

Dankzij een lange game en een break op 4-4 pakte Murray de eerste set, waarna hij in set twee de opslag van de Amerikaan twee keer brak. In het derde bedrijf moest hij één opslagbeurt inleveren, maar hij had zelf al een break gepakt en deed dat later nog een keer, waarna hij het op zijn tweede matchpoint afmaakte: 6-4, 6-2, 6-4. Murray staat in de achtste finale tegenover de verrassende Duitse nummer vijftig van de wereld, Mischa Zverev. Die stuurde Malek Jaziri in vier sets terug naar Tunesië: 6-1, 4-6, 6-3, 6-0.

Ook de Japanner Kei Nishikori (ATP-5) had niet al te veel problemen om zich bij de laatste zestien te voegen. Hij had vier minuten langer nodig dan Murray om de Slowaak Lukas Lacko van zich af te houden: 6-4, 6-4, 6-4. De nummer vier van de plaatsingslijst, Stanislas Wawrinka, moest iets harder voor zijn geld knokken. De Zwitser verloor de eerste set van de Serviër Viktor Troicki door drie ingeleverde servicegames achter elkaar, maar won de volgende twee sets vrij simpel. Via een tiebreak sleepte hij vervolgens de vierde set en dus de zege binnen: 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7).

Wawrinka mag het in de achtste finale opnemen tegen Andreas Seppi. De Italiaan plaatste zich voor de vijfde keer in zijn al vrij lange loopbaan voor de vierde ronde van een Grand Slam door de Belg Steve Darcis te verslaan. De eerste twee sets gingen gelijk op en dat gold ook voor sets drie en vier, maar daarin was Darcis in de tiebreak telkens een ruime maat te klein voor Seppi: 4-6, 6-4, 7-6 (1), 7-6 (2).