PDC Q-School dag 1: Nederlandse darters grijpen naast tourkaart

De eerste dag van de Q-School van dartbond PDC heeft geen tourkaart opgeleverd voor de Nederlandse darters. In totaal begonnen 23 Nederlanders aan de eerste van vier dagen. De vier dagwinnaars verdienen een tourkaart voor de komende twee jaar, terwijl de verliezers in de laatste paar ronden punten voor de ranglijst krijgen. Na vier dagen krijgen de hoogstgeklasseerde darters op die ranglijst ook een tourkaart.

Op donderdag eindigde de eerste dag voor negen Nederlanders, waaronder Ryan de Vreede en Jerry Hendriks, al in de eerste ronde. Mario Robbe en twee andere Nederlanders konden na ronde twee inpakken, terwijl de derde ronde het eindstation was voor Jimmy Hendriks en drie landgenoten. Zeven man schopten het tot de beste 64, maar Mareno Michels en nog vier andere Nederlanders gingen daarin onderuit.

Bij de laatste 32 moest Arjan Konterman zijn meerdere erkennen in Stephen Burton, terwijl Sven Groen nog in het toernooi bleef. Hij kwam zelfs tot de kwartfinales en was dus nog maar één zege verwijderd van een tourkaart. Daarin ging hij echter met 2-5 onderuit tegen de 45-jarige Schot Jim Brown, die enkele maanden geleden zijn vrouw aan kanker verloor en besloot om zich voor de Q-School in te schrijven.

De Britse Indiër Prakash Jiwa was de eerste die een kaart veroverde, zoals hij elke twee jaar lijkt te doen - waarna hij op de tour dan weer niks presteert. Lee Bryant, verantwoordelijk voor de uitschakeling van Michels, was nummer twee. Stephen Burton, de man die Konterman uit het toernooi speelde, pakte kaart nummer drie en voor Brown was de laatste kaart van de dag weggelegd.

Door zijn plek in de kwartfinales krijgt Groen negen punten, waardoor hij met nog drie anderen gedeeld eerste staat.