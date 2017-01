Avontuurlijk Afrika? Nee, da's racisme!

Leuke vacature gezien bij de NOS als correspondent in Afrika? Wáág het dan niet zo'n baan 'avontuurlijk' te noemen, want dan verzint Seada Nourhussen er gewoon wat vooroordelen bij.

Ze deed het op Twitter, waar verslaggever Mustafa Marghadi twitterde 'Correspondent worden in Afrika. Voor de echte avonturier'. Prompt vond Nourhussen haar dikke duim en zoog er wat zelfbedachte zaken uit. 'Ja! Avontuur! Safari! Pot boven vuur met witte mensen erin! Hekserij! Got anymore clichés about your people, my fellow African @mousmar?'

Ziet ze nou echt niet zelf dat niet Marghadi maar zijzélf die 'clichés about her people' erbij haalde?

Jaap Rutten, theoretisch bioloog ( ) en feministisch SJW, legt het uit;

'het gaat hier om je gebruik van concepten: onze cultuur en Afrika daarbuiten waar avonturen ziin. Benadrukt een koloniale mindset.'

Of deze SJW's ook getriggered raken als je een baan op de Noordpool als avontuurlijk zou zien valt overigens zeer te betwijfelen. Let dus op je woorden en leg alles wat je zegt op een koloniaal, institutioneel racistische weegschaal, want voor je het weet heb je SJW's met een verknipt wereldbeeld op je dak.

'Racisme' is het favoriete woord van mensen die geen argumenten hebben. Don't mind them.



Smerige koloniaal en institutioneel racistsche tweet