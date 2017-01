Acteur Miguel Ferrer overleden

De Amerikaanse acteur Miguel Ferrer is gisteren op 61-jarige leeftijd overleden. Ferrer was bij velen bekend door zijn rollen in series als NCIS: Los Angeles en Crossing Jordan. De acteur leed al enige tijd aan keelkanker en stierf in zijn woning in Los Angeles.

Ferrer begon zijn filmloopbaan in de jaren tachtig met rolletjes in series als Magnum PI, Hill Street Blues en Miami Vice. De doorbraak bij een groter publiek zou in 1990 volgen toen hij in de cultserie Twin Peaks te zien was als de FBI Agent Albert Rosenfield. Op het witte doek was Ferrer te aanschouwen in klassiekers zoals Robocop (1987), Hot Shots! Part Deux (1993), The Night Flier (1997), Traffic (2000), The Manchurian Candidate (2004) en Four Assasins (2013).

Ferrer was ook actief als stemakteur. Zo was hij onder meer te horen in de films Mulan (1998) en Rio 2 (2014).