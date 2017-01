FIA: Liberty Media mag Formule 1 overnemen Peterselieman 20-01-2017 00:21 print

De overname van alle aandelen van de Formule 1 door Liberty Media is een flinke stap dichterbij gekomen. De World Motor Sport Council van autosportfederatie FIA heeft in een speciale bijeenkomst toestemming gegeven om haar aandelen van de hand te doen.

Nadat de aandeelhouders van Liberty Media het licht al op groen hadden gezet voor de deal was het nu de beurt aan de FIA. Dat kreeg van de nieuwe eigenaar van de Formule 1 een presentatie voorgeschoteld. Na het behandelen van een aantal vragen stemde de WMSC unaniem in met de verkoop van de aandelen die de FIA in Delta Topco in handen had.

De autosportfederatie had een procent van de sport in handen en doet deze nu van de hand onder dezelfde condities waar grootaandeelhouders CVC Capital en de andere aandeelhouders ook mee akkoord gingen. Hiermee kan de transactie nog in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond worden.

Na afloop gaf de FIA een verklaring uit: "De beslissing van de World Motor Sport Council onderschrijft de overtuiging van de FIA dat Liberty Media door haar expertise in zowel de sport- als entertainmentwereld in een uitgelezen positie zit om de koningsklasse van de autosport verder te laten groeien."

De rol van de FIA zal wederom die van regelgevend orgaan zijn, waarbij samengewerkt wordt met Liberty Media. De vraag is of het bedrijf verder wil met Bernie Ecclestone die tot nu de belangrijkste man in de sport was. Wel is al bekend dat de nieuwe eigenaar nadenkt over het invoeren van een budgetlimiet, er mogelijk meer races komen, sociale media een belangrijker rol zal gaan spelen en dat mogelijk het raceweekend op de schop gaat.