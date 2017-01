Jane Lynch krijgt hoofdrol in Unabomber-serie

De Amerikaanse actrice Jane Lynch zullen veel mensen kennen vanwege haar komische rollen in producties als Two and a Half Men, Glee en The 40 Year Old Virgin. In de nieuwe serie Manifesto, die gaat over de beruchte Unabomber, vertolkt ze een serieuzere rol in de huid van Janet Reno, voormalig minister van justitie in de Verenigde Staten.

Manifesto wordt geproduceerd door Kevin Spacey en behalve Lynch zijn Sam Worthington, Paul Bettany en Chris Noth te zien in de achtdelige serie. Janet Reno was de eerste vrouwelijke 'attorney general' oftewel minister van justitie van de Verenigde Staten en was actief ten tijde van de terrorcampagne van Ted Kaczynski (The Unabomber). Opnames van Manifesto beginnen op 30 januari, een releasedatum is nog niet bekend.

Ted Kaczynski is een Amerikaanse anarchist en terrorist die in de jaren tachtig en negentig een bommencampagne uitvoerde waarbij drie mensen om het leven kwamen en 23 mensen gewond raakten. Hoewel het totale dodental laag uitviel zorgde hij jarenlang voor angst onder de bevolking en werd het onderzoek naar hem een van de kostbaarste projecten ooit van de FBI. Kaczynski zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit zonder kans op vrijlating.



Jane Lynch speelt Janet Reno in Unabomber-film 'Manifesto' (Foto: ANP)