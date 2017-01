Patch 3.5 levert meer content voor Final Fantasy XIV Pheno 19-01-2017 20:17 print

Square Enix heeft de nieuwste patch voor Final Fantasy XIV, getiteld “The Far Edge of Fate” over de servers van de MMO uitgerold. Deze update geeft de spelers nieuwe features, gameplay-aanvullingen en -wijzigingen.

Nieuwe content bestaat uit:

Main Scenario Quests: Nu de dreiging van de Warriors of Darkness verdwenen is, vinden de Scions of the Seventh Dawn zich op een pad vol hoop en richten ze hun blik op verre horizonten.

Nieuwe Alliance Raid: De jacht op Diablos gaat verder in Dun Scaith, de nieuwste 24-man raid en opvolger van The Weeping City of Mhach. Spelers reizen af naar dit oorspronkelijk door de Mhachi tovenaars gecreëerde eiland en dat nu veranderd is in een duivels oord. Hun hoop: deze machtige vijand voor eens en voor altijd verslaan.

Containment Bay Z1T9: Avonturiers kunnen eindelijk de Demon Zurvan, confronteren—de allerlaatste pilaar van de Warring Triad— op zowel normale als extreem lastige moeilijkheidsgraden.

Nieuwe High-Level Dungeons: Twee nieuwe dungeons staan klaar om avonturiers uit te dagen. Helden kunnen de enorme Baelsar’s Wall beklimmen; het gigantische bouwwerk dat de door de Garlean gecontroleerde Ala Mhigo regio van de rest van Eorzea scheidt. Daarnaast mogen ze opnieuw de heilige gebieden van de Draken in Sohm Al (Hard) bezoeken. Het gebied is volledig in chaos gestort als gevolg van de nederlaag van Nidhogg.

Nieuwe Side Quests: Hildibrand— onderzoek-agent en inspecteur extraordinaire— keert terug voor nieuwe avonturen terwijl hij in conflict komt met de Grand Sers wanneer hij de jonge Gigi probeert te redden. Aanvullend worden de studenten van Saint Endalim’s Scholasticate geconfronteerd met nieuwe mysteries —spelers werken samen met Inspector Briardien om de snoodaard te ontmaskeren die voor chaos en onrust zorgt.

Dan zijn er nog updates aan bestaande features:

Garo Collaboration en PvP Updates: Nieuwe PvP gear en mounts, gemodelleerd naar de character designs van de populaire Japanse TV serie Garo, maken voor het eerst hun opwachting. Daarnaast zorgen veranderingen aan de PvP gameplay ervoor dat spelers met tegenstanders kunnen duelleren met synced item levels, naast de mogelijkheid om deel te nemen in de grootschalige Frontline gevechten zonder de restricties van hun Grand Company’s allegiance.

Party Finder Updates: Avonturiers kunnen zich nu verenigen met spelers van andere Werelden om de vijanden van Eorzea® te verslaan dankzij de uitgebreidere Party Finder. Aanvullend stelt de game je nu in staat om parties met je vrienden te creëren. Met behulp van een speciaal password kunt aansluiten kunnen vrienden zich eenvoudig aansluiten.

Egi Glamours: Door het voltooiden van een nieuwe quest, zijn summoners nu in staat om het uiterlijk van hun egi aan te passen middels een speciale text command. Deze initiële update bevat Emerald, Topaz en Ruby Carbuncle modellen als glamour opties. Meerdere opties komen beschikbaar in toekomstige patches.

Dan zijn er nog talloze updates aangaande housing, waaronder nieuwe housing exteriors, aanvullingen op het aquarium én een aantal nieuwe schilderijen. Tenslotte zijn er nieuwe haarstijlen, minions, emoties en mounts.

Square Enix geeft aan dat er nog veel meer content updates gepland na de release van Patch 3.5: een volledige aangepaste versie van The Diadem exploratory missies, alsook een nieuwe kaart voor de Feast PvP én nieuwe Disciple of the Land/Hand content. En dan is er nog Part 2 van Patch 3.5, die gepland staat te releasen in maart. Deze brengt de conclusie van de Heavensward main scenario story met zich mee. En dan is het weer wachten op de nieuwe uitbreiding Stormblood.