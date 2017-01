Nissan kiest London voor zelfrijdende auto's in Europa

De Japanse autobouwer Nissan heeft het Verenigd Koninkrijk gekozen als locatie om zelfrijdende auto’s op de openbare wegen te testen binnen Europa. Dit nieuws komt kort nadat Nissan aangaf om, ondanks Brexit, twee nieuwe modellen in het land te bouwen.

De Britse overheid heeft te kennen gegeven dat ze van zelfrijdende auto's een industrie wil maken die in 2025 900 miljard pond (€ 1,02 miljard) waard zal zijn en steunt daarom initiatieven om de groei in deze sector te bevorderen.

Nissan wilt een gemodificeerde versie van hun hatchback Leaf, die al elektrisch aangedreven is, gebruiken voor de tests. Deze gemodificeerde Leaf zal in februari voor het eerst de wegen van Londen gaan verkennen, de eerste keer dat dit gebeurt in Europa.

"Nu vaststaat dat toekomstige modellen en innovaties zullen worden ontwikkeld in het VK, kijken we uit naar een sterke toekomst op het gebied van ontwerp, engineering en het bouwen <van auto's?> voor klanten over de gehele wereld", aldus de voorzitter van Nissan Europe, Paul Wilcox.

In oktober heeft het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor een derde van de auto-export voor het VK, aangegeven dat ze de fabrieken in noordoost Engeland zullen vergroten om de volgende generatie Qashqai’s en X-Trail (beide SUVs) te kunnen bouwen.

De Britse overheid heeft beloofd om extra hulp en support te bieden aan bedrijven die door de verhoogde concurrentie verlies lijden (veroorzaakt door Brexit).