Melbournse megastunt: Istomin slaat Djokovic naar huis

De Australian Open heeft donderdag een van de grootste verrassingen in jaren te zien gekregen. In de tweede ronde stuurde de Oezbeek Denis Istomin niemand minder dan zesvoudig kampioen Novak Djokovic naar huis.

Dat het duel wel eens lang zou kunnen duren werd al in game één duidelijk. Pas na ruim een kwartier had Djokovic zijn servicegame binnen, die hij later alsnog in moest leveren. Het liep uit op een tiebreak en na anderhalf uur spelen en 10-8 in de tiebreak kwam Istomin op voorsprong. Djokovic won de tweede set en in set drie leek hij met drie servicebreaks weer op weg om 'gewoon' te winnen.

Daar dacht Istomin, 117e op de wereldranglijst, toch anders over. Hij sleepte er wederom een tiebreak uit en won die ook dit keer, waardoor een beslissende set nodig was. Een break op 2-2 bleek voor een fantastisch spelende Istomin voldoende om de daverende sensatie af te maken, na bijna vijf uur knokken: 7-6 (8), 5-7, 2-6, 7-6 (5), 6-4.

Voor Djokovic is het de eerste keer sinds Wimbledon 2008 dat hij op een Grand Slam-toernooi niet voorbij de tweede ronde komt. Sindsdien kwam hij zelfs maar twee keer niet verder dan de derde ronde en in 26 van de 33 Grand Slams sinds Wimbledon 2008 stond Djokovic in de kwartfinales.